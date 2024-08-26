В ефірі телемарафону голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень. Зазначимо, що внаслідок ранкової атаки по ній було влучання.

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Атака на Київську ГЕС

Руслан Кравченко зазначив, що ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень. Голова Київської ОВА додав, що відкриття проїзду дамбою запланували на 17:00.

Кравченко вказав, що зараз усі енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

Вони проаналізують наслідки, наскільки швидко можна усе відновити і поступово будемо підключати усіх абонентів,

– акцентував Кравченко.

Зазначимо, що вранці Росія запустила по Україні 236 засобів повітряного нападу: 127 ракет та 109 ударних БпЛА. Загалом Силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати 102 ракети та 99 ударних дрони.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що загрози прориву греблі Київської ГЕС немає. Він вказав, що зруйнувати її неможливо і вказав, що ситуацію не можна порівнювати з тою, що була з Каховською ГЕС,