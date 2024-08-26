В эфире телемарафона председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что Киевская ГЭС не получила критических повреждений. Отметим, что в результате утренней атаки по ней было попадание.

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Атака на Киевскую ГЭС

Руслан Кравченко отметил, что ГЭС не претерпела существенных повреждений. Председатель Киевской ОВА добавил, что открытие проезда по дамбе запланировали на 17:00.

Кравченко указал, что сейчас все энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Они проанализируют последствия, насколько быстро можно все восстановить и постепенно будем подключать всех абонентов,

– акцентировал Кравченко.

Отметим, что утром Россия запустила по Украине 236 средств воздушного нападения: 127 ракет и 109 ударных БПЛА. В общем Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 102 ракеты и 99 ударных дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет. Он указал, что разрушить ее невозможно и указал, что ситуацию нельзя сравнивать с той, что была с Каховской ГЭС,