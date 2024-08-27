Главное с пресс-конференции президента – читайте в материале 24 Канала.
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Курская операция принесла несколько вещей:
- оккупация Харьковщины остановлена.
- нарушены планы России создать буферные зоны на Харьковщине, а затем на севере.
- Россия планировала пойти на Черниговщину и Сумщину, сейчас это невозможно.
- разбито большое количество войск и серьезное группировки.
Президент Украины отметил, что Курская операция будет продолжаться.
А что касается Донетчины, вы должны понять, что это их стратегическая цель ... там самые подготовленные их войска, и это их стратегическое направление, потому что они очень хотят оккупировать нашу Донетчину. Эта цель не изменилась с начала войны, с начала 14-го года их интересует полная оккупация Донбасса.
Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Курская операция сорвала "энергетическую встречу" в Катаре. Он отметил, что она не связана ни с одним пунктом Саммита мира.
Однако, по его словам, она связана с самим вторым Саммитом мира, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины.
Президент отметил, что Курская операция имеет совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами.
Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция – один из этапов этого процесса.
Он также добавил, что энергетическая встреча с коллегами по Саммиту не сорвалась – она была проведена онлайн.
Что касается дипломатических решений и шагов, я считаю, что мы сейчас последовательны. Несмотря ни на что, на нежелание России в принципе к остановке войны.
Зеленский отметил, что когда хотят договориться – 230 ударов не наносят. И не убивают людей и детей.
Россия на днях нанесла 230 ударов по объектам энергетики. Система защиты этих объектов сработала, но есть серьезные повреждения.
Энергетики, и спасатели сейчас занимаются восстановлением. По словам Зеленского, государство дальше работает над защитой энергетики.
Что касается деталей относительно разрушений гидроэлектростанции или других – в целом не очень люблю "энергопиар". У нас свобода слова, но я не очень поддерживаю, когда враг знает, какие конкретно повреждения он нанес.
Президент объяснил, что есть детали, которые стоит рассказывать, чтобы о преступлениях России узнал мир. Однако подробностей о состоянии нашей энергосистемы врагу знать не стоит.
Пресс-конференция президента началась с минуты молчания по погибшим в войне.
Владимир Зеленский выразил соболезнования жертвам, их близким и пожелал выздоровления всем, кто сейчас в больницах. В частности журналистам Reuters и их коллегам после последнего удара.
Эта война унесла жизни разных людей, разных профессий, но все они делали все, чтобы Украина сохранила свою независимость.