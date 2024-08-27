Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что Курская операция сорвала "энергетическую встречу" в Катаре. Он отметил, что она не связана ни с одним пунктом Саммита мира.

Однако, по его словам, она связана с самим вторым Саммитом мира, потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины.

Президент отметил, что Курская операция имеет совершенно другие цели, чем встреча по энергетике с коллегами.

Энергетика очень важна, но важно закончить войну, а Курская операция – один из этапов этого процесса.

Он также добавил, что энергетическая встреча с коллегами по Саммиту не сорвалась – она была проведена онлайн.