Хоча журналісти ставили багато запитань щодо Курської операції, Володимир Зеленський коментував її досить стримано, оскільки не всі деталі можна розповісти. Але охоче говорив про ставлення до цивільних росіян. І виправив журналістку, яка назвала контроль над частиною Росії лагідною чи "правильною" окупацією – на противагу російській окупації.

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Некоректно говорити, що Україна окупувала Курську область

У нас не окупація, почнімо з цього. У нас іде оборонна операція, є захист. Ми не даємо можливості робити буферні зони. А на нашій території ми відповідаємо всіма захисними можливостями і кроками на території Росії, щоби не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі, і тому ми робимо те, щоби не окупували вони більше, ось наші кроки,

– наголосив президент.

Він також підкреслив: Україна не долучає ці території до складу держави, не змінює законодавство чи Конституцію.

"Нам не потрібні зайві, чужі землі. І чужі громадяни також нам не потрібні", – пояснив гарант.

"Українці сильні, але їм завжди когось трохи шкода"

За словами Зеленського, ані він, ані Сирський не телефонували військовим і не наказували їм "візьми відро і неси бабці, дай їй води". Гуманне ставлення бійців ЗСУ до цивільних на Курщині зумовлене тим, що наші військові – нормальні.

"Я вважаю, що наші люди – просто кращі. Хоч перед ними цивільні ворожої країни, вони не ставляться як звірі до них – просто як люди. (...) Вони знають, що нам дуже важливо не бути такими, як ті, хто приніс до нас війну, з мародерством, зі зґвалтуванням і так далі. Я дуже пишаюсь нашими воїнами, що у нас такого і близько немає", – сказав президент.

Лідер української держави упевнений: гідна поведінка українських воїнів уплине на ставлення міжнародної спільноти до Курської операції.

Ми поводимося як люди, важливо зберігати цю тональність. Ну і останнє: бійці знають, що нам потрібно повернути людей. Вони повинні цих полонених давати більше і більше, бо обмінний фонд у нас був набагато менший, ніж у росіян. Вони знають, що нам потрібні полонені, бо по-іншому не повернемо,

– завершив Зеленський.