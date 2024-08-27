Хотя журналисты задавали много вопросов относительно Курской операции, Владимир Зеленский комментировал ее достаточно сдержанно, поскольку не все детали можно рассказать. Но охотно говорил об отношении к гражданским россиянам. И исправил журналистку, которая назвала контроль над частью России мягкой или "правильной" оккупацией – в противовес российской оккупации.

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Некорректно говорить, что Украина оккупировала Курскую область

У нас не оккупация, давайте начнем с этого. У нас идет оборонительная операция, есть защита. Мы не даем возможности делать буферные зоны. А на нашей территории мы отвечаем всеми защитными возможностями и шагами на территории России, чтобы не допустить оккупацию нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли, и поэтому мы делаем то, чтобы они не оккупировали больше, вот наши шаги,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул: Украина не включает эти территории в состав государства, не меняет законодательство или Конституцию.

"Нам не нужны лишние, чужие земли. И чужие граждане также нам не нужны", – объяснил гарант.

"Украинцы сильные, но им всегда кого-то немного жалко"

По словам Зеленского, ни он, ни Сырский не звонили военным и не приказывали им "возьми ведро и неси бабке, дай ей воды". Гуманное отношение бойцов ВСУ к гражданским на Курщине обусловлено тем, что наши военные – нормальные.

"Я считаю, что наши люди – просто лучше. Хотя перед ними гражданские вражеской страны, они не относятся как звери к ним – просто как люди. (...) Они знают, что нам очень важно не быть такими, как те, кто принес к нам войну, с мародерством, с изнасилованием и так далее. Я очень горжусь нашими воинами, что у нас такого и близко нет", – сказал президент.

Лидер украинского государства уверен: достойное поведение украинских воинов повлияет на отношение международного сообщества к Курской операции.

Мы ведем себя как люди, важно сохранять эту тональность. Ну и последнее: бойцы знают, что нам нужно вернуть людей. Они должны этих пленных давать больше и больше, потому что обменный фонд у нас был намного меньше, чем у россиян. Они знают, что нам нужны пленные, потому что по-другому не вернем,

– завершил Зеленский.