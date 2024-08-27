Об этом во время форума "Украина 2024. Независимость" сообщил Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Детали плана пока не раскрываются, но один из его пунктов – Курская операция.

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Зеленский описал план победы для Украины

План победы Украины. Я не уверен, что все могу сказать. Одно из направлений, часть которого уже сделана, это Курщина. Второй – это стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира. Третье направление – это мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. И четвертое направление – экономическое. Обо всем этом подробно говорить не буду. План подготовлен,

– сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, сначала он планирует представить этот план президенту США, потому что именно от него зависит успех.

"Я думаю в сентябре представлю этот план ему на встрече. И я думаю, что будет правильно передать этот план как Камале Харрис, так и Дональду Трампу. Потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется", – добавил президент.

Также на этом форуме Зеленский заявил, что Курская операция продолжается уже третью неделю. И с ее помощью было остановлено продвижение оккупантов на Харьковщине.