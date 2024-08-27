Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Деталі плану поки не розкриваються, але один із його пунктів – Курська операція.

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Зеленський описав план перемоги для України

План перемоги України. Я невпевнений, що все можу сказати. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – це потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений,

– сказав український лідер.

За словами Зеленського, спочатку він планує представити цей план президенту США, бо саме від нього залежить успіх.

"Я думаю у вересні представлю цей план йому на зустрічі. І я думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться", – додав президент.

Також на цьому форумі Зеленський заявив, що Курська операція триває вже третій тиждень. І з її допомогою було зупинено просування окупантів на Харківщині.