Об этом президент Украины сообщил во время форума "Украина 2024. Независимость". По словам украинского лидера, этот вопрос будет иметь решение уже в ближайшее время, передает 24 Канал.

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Что сказал президент о возможных перестановках в Кабмине

Зеленский отметил, что то, что касается вопроса возможных кадровых перестановок в украинском правительстве, он обсуждает непосредственно с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

У нас много есть исполняющих обязанности. Нам надо прежде всего решить этот вопрос. Мы считаем, что все институты должны иметь министра, главу своего направления и этот вопрос просто надо закрыть,

– отметил президент.

Украинский лидер также подчеркнул, что "не может один человек закрывать много других вопросов, страдает его дело". Поэтому, как он подчеркнул, ближайшее время украинская власть уже сконцентрируется на этом вопросе и сможет в Верховной Раде проголосовать за соответствующие решения.

К слову, во время этой же пресс-конференции Владимир Зеленский, говоря о ситуации с незаконным пересечением границы нардепа Артема Дмитрука, отметил, что уже через 2 недели должно быть решение, которое сделает невозможным такие случаи. Решение должны наработать правоохранительные органы вместе с пограничниками.