Об этом гарант рассказал во время форума "Украина 2024. Независимость", передает 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал ситуацию с нардепом Дмитруком

По словам президента Украины, принято несколько решений.

Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы вместе с пограничниками – как с этим бороться. Это вызов и это большая проблема для нас,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что должны верить, что за 2 недели будет результат.

Напомним, что Государственное бюро расследований сообщило, что действующий депутат действительно незаконно пересек границу Украины. То есть он проехал нелегально. Тогда советник по коммуникации ГБР заявила, что они уже установили эти факты.