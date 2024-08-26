Советник по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире телемарафона заявила, что они уже установили эти факты. СМИ писали о том, что Дмитрук сбежал из Украины 25 августа, пишет 24 Канал.

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Что говорят в ГБР о побеге Дмитрука

Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутатом, и другим лицам, которые, возможно, были причастны именно к этому событию и этому правонарушению, то еще пока рано. Сейчас следствие собирает все данные и выясняет,

– рассказала Сапьян.

По ее словам, стоит понимать, что один человек не мог просто так взять и пересечь нелегально границу, обойти пункты пропуска. То есть ему в этом помогали.

"Однако также должны понимать, что это нужно доказать юридически. И подозрение объявляется работникам других служб, не только действующему депутату, не только тогда, когда есть доказательная база", – заявили в ГБР.

Татьяна Сапьян также объяснила, что в Одессе работают следственно-оперативные группы ГБР, туда выехали работники центрального аппарата бюро. Ведь подозревают, что именно там Дмитрук напал на сотрудника правоохранительного органа.

Кстати, накануне, 25 августа, СМИ писали, что нардеп Артем Дмитрук засветился в молдавской полиции Штефан-Воде.