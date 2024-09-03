Раніше про відповідні кадрові рішення писали ЗМІ, а також повідомляв нардеп Ярослав Железняк. За словами останнього, ротації в Уряді заплановані на 4 – 5 вересня, також вони торкнуться й Офісу президента.

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Звільнення у Кабміні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку від:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Міністра юстиції України Дениса Малюськи,

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Також надійшла заява про звільнення від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.

Заяви на звільнення очільників міністерств: дивіться фото

Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.

Що буде з міністерствами далі

Нардеп Ярослав Железняк пише, що Малюська не отримає посади після звільнення. Окрім цього депутат зазначає, що Мінюст можуть приєднати до портфелю віцепрем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Головою Міндовкілля, ймовірно, стане Світлана Гринчук, яка зараз обіймає посаду заступника міністра енергетики. Раніше вона довгий час працювала в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Железняк очікує, що на Олександра Камишіна чекає підвищення, однак що буде далі з Мінпромом – невідомо.

"По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", – додав Железняк.

Раніше Ярослав Железняк припускав, що у відставку, окрім вищезазначених міністрів, можуть піти очільник МЗС Дмитро Кулеба та глава Мінінтеграції Ірина Верещук.