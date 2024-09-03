Раніше про відповідні кадрові рішення писали ЗМІ, а також повідомляв нардеп Ярослав Железняк. За словами останнього, ротації в Уряді заплановані на 4 – 5 вересня, також вони торкнуться й Офісу президента.
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Звільнення у Кабміні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшли заяви про відставку від:
- Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.
- Міністра юстиції України Дениса Малюськи,
- Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.
Також надійшла заява про звільнення від Голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.
Заяви на звільнення очільників міністерств: дивіться фото
Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань.
Що буде з міністерствами далі
Нардеп Ярослав Железняк пише, що Малюська не отримає посади після звільнення. Окрім цього депутат зазначає, що Мінюст можуть приєднати до портфелю віцепрем'єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Головою Міндовкілля, ймовірно, стане Світлана Гринчук, яка зараз обіймає посаду заступника міністра енергетики. Раніше вона довгий час працювала в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Железняк очікує, що на Олександра Камишіна чекає підвищення, однак що буде далі з Мінпромом – невідомо.
"По Ковалю чув (поки не знаю точно), що дивилися на Мінагро та Мінпром. Ставлю на Мінагро все ж таки", – додав Железняк.
Раніше Ярослав Железняк припускав, що у відставку, окрім вищезазначених міністрів, можуть піти очільник МЗС Дмитро Кулеба та глава Мінінтеграції Ірина Верещук.
Потім Рада призначить нових міністрів на вільні посади, також нових міністрів отримають 6 міністерств.