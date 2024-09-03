Цю інформацію також підтверджує нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що кадрові зміни можуть відбутися також в Офісі Президента України.

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Які кадрові зміни можуть відбутися в уряді

За інформацією джерел видання в уряді, 4 – 5 вересня Рада проведе кадрові ротації в Кабінеті Міністрів України. Цю інформацію також підтверджує Железняк.

По кадрам. Сьогодні нічого не буде по голосуванням. А ось завтра – післязавтра прям дуже активно говорять про ряд ротацій (в тому числі і ОП),

– написав нардеп.

Він додав, що спочатку планують звільнити додаткові позиції міністрів. Когось буде звільнено остаточно, а когось переведуть.

За словами Железняка, ймовірно, звільнять:

Мінʼюст;

МЗС;

Мінекології;

Мінінтеграціі.

Потім Рада призначить нових міністрів на вільні вакансії, також нових міністрів отримають 6 міністерств. Деякі міністерства буде приєднано до діючих портфелів віцепремʼєрів.