Эту информацию также подтверждает нардеп Ярослав Железняк. Он добавил, что кадровые изменения могут произойти также в Офисе Президента Украины.

Смотрите также Дополнительные 500 миллиардов гривен в бюджет: Рада проголосовала за увеличение расходов

Какие кадровые изменения могут произойти в правительстве

По информации источников издания в правительстве, 4 – 5 сентября Рада проведет кадровые ротации в Кабинете Министров Украины. Эту информацию также подтверждает Железняк.

По кадрам. Сегодня ничего не будет по голосованиям. А вот завтра – послезавтра прям очень активно говорят о ряде ротаций (в том числе и ОП),

– написал нардеп.

Он добавил, что сначала планируют уволить дополнительные позиции министров. Кто-то будет уволен окончательно, а кого-то переведут.

По словам Железняка, вероятно, уволят:

Минюст;

МИД;

Минэкологии;

Мининтеграции.

Затем Рада назначит новых министров на свободные вакансии, также новых министров получат 6 министерств. Некоторые министерства будут присоединены к действующим портфелям вице-премьеров.