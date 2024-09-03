Увеличение госбюджета Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11417, предусматривающий увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен. Поскольку законопроект прошел только первое чтение, он пока остается в том виде, в котором его подало правительство.

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В документе, в частности, предусмотрено 125 миллиардов гривен поступлений от налогов. Однако ко второму чтению законопроект будет изменен в соответствии с рекомендациями, предоставленных комитетом.

Как сообщила нардеп Роксолана Пидласа, отныне законопроект предусматривает: