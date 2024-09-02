Еще одна важная норма "комитетской версии" законопроекта 11417 – предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024 года. Сейчас только 25% "военного НДФЛ" идет в общий фонд госбюджета, а предлагается увеличить эту долю до 59%, оставив по специальному фонду 41% и отменив направления "военного НДФЛ" на Минстратегпром. Это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 миллиарда гривен.