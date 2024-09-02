Что предлагает правительство
Глава Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа объяснила, какие источники покрытия расходов предлагает правительство и как это отличается от предложений бюджетного Комитета.
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Среди основных предложений:
- Сокращение расходов на обслуживание и погашение государственного долга на около 115,4 миллиарда гривен (в версии правительства было 125,6 миллиарда гривен).
- Привлечение дополнительно около 216 миллиардов гривен от размещения облигаций внутреннего государственного займа (по сравнению со 160 миллиардами гривен в версии правительства).
- Получение дополнительно около 100 миллиардов гривен от перевыполнения планов по налогам и сборам (предварительно планировалось 76 миллиардов гривен).
- Поступления от акцизов на топливо и табак составят около 12,7 миллиарда гривен (по сравнению с 13,7 миллиарда гривен в предыдущем плане).
- Ожидаемые поступления от новых налоговых изменений составят около 30 миллиардов гривен (по сравнению с предыдущими 125 миллиардами гривен).
- Сокращение или отказ от новых расходов по общему и специальному фонду составит около 25,5 миллиарда гривен.
Основные сокращения расходов:
- 11,2 миллиарда гривен – из программы "развития ОПК" Минстратегпрома;
- 8,6 миллиарда гривен – неиспользованные средства Минсоцполитики;
- 4,5 миллиарда гривен – отказ от пополнения Резервного фонда;
- 1 миллиарда гривен – экономия средств в различных министерствах (Минмолодьспорта, Минцифры, Минкульт и другие);
- 662,2 миллиарда гривен – из Государственной таможенной службы;
- 227,8 миллиарда гривен – сокращение расходов на содержание органов власти.
Еще одна важная норма "комитетской версии" законопроекта 11417 – предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024 года. Сейчас только 25% "военного НДФЛ" идет в общий фонд госбюджета, а предлагается увеличить эту долю до 59%, оставив по специальному фонду 41% и отменив направления "военного НДФЛ" на Минстратегпром. Это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 миллиарда гривен.
К слову! Придется также вернуть расходы на обслуживание государственного долга в размере +14,9 млрд грн, поскольку в августе, после регистрации законопроекта 11417, 24,5 миллиарда гривен было перенаправлено с обслуживания долга в Резервный фонд Государственного бюджета.