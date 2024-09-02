Що пропонує уряд
Очільниця Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа пояснила, які джерела покриття видатків пропонує уряд і як це відрізняється від пропозицій бюджетного Комітету.
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Серед основних пропозицій:
- Скорочення видатків на обслуговування і погашення державного боргу на близько 115,4 мільярда гривень (у версії уряду було 125,6 мільярда гривень).
- Залучення додатково близько 216 мільярдів гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (порівняно зі 160 мільярдами гривень у версії уряду).
- Отримання додатково близько 100 мільярдів гривень від перевиконання планів із податків і зборів (попередньо планувалося 76 мільярдів гривень).
- Надходження від акцизів на пальне і тютюн становитимуть близько 12,7 мільярда гривень (порівняно з 13,7 мільярда гривень у попередньому плані).
- Очікувані надходження від нових податкових змін складуть близько 30 мільярдів гривень (порівняно з попередніми 125 мільярдами гривень).
- Скорочення або відмова від нових видатків за загальним і спеціальним фондом становитиме близько 25,5 мільярда гривень.
Основні скорочення видатків:
- 11,2 мільярда гривень – з програми "розвитку ОПК" Мінстратегпрому;
- 8,6 мільярда гривень – невикористані кошти Мінсоцполітики;
- 4,5 мільярда гривень – відмова від поповнення Резервного фонду;
- 1 мільярда гривень – економія коштів у різних міністерствах (Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульт та інші);
- 662,2 мільярда гривень – з Державної митної служби;
- 227,8 мільярда гривень – скорочення видатків на утримання органів влади.
Ще одна важлива норма "комітетської версії" законопроєкту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу "військового ПДФО" на три місяці 2024 року. Зараз лише 25% "військового ПДФО" йде до загального фонду держбюджету, а пропонується збільшити цю частку до 59%, залишивши по спеціальному фонду 41% і скасувавши спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром. Це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 мільярда гривень.
До слова! Доведеться також повернути видатки на обслуговування державного боргу в розмірі +14,9 млрд грн, оскільки в серпні, після реєстрації законопроєкту 11417, 24,5 мільярда гривень було перенаправлено з обслуговування боргу до Резервного фонду Державного бюджету.