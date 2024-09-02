Що пропонує уряд

Очільниця Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа пояснила, які джерела покриття видатків пропонує уряд і як це відрізняється від пропозицій бюджетного Комітету.

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Серед основних пропозицій:

Скорочення видатків на обслуговування і погашення державного боргу на близько 115,4 мільярда гривень (у версії уряду було 125,6 мільярда гривень).

Залучення додатково близько 216 мільярдів гривень від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (порівняно зі 160 мільярдами гривень у версії уряду).

Отримання додатково близько 100 мільярдів гривень від перевиконання планів із податків і зборів (попередньо планувалося 76 мільярдів гривень).

Надходження від акцизів на пальне і тютюн становитимуть близько 12,7 мільярда гривень (порівняно з 13,7 мільярда гривень у попередньому плані).

Очікувані надходження від нових податкових змін складуть близько 30 мільярдів гривень (порівняно з попередніми 125 мільярдами гривень).

Скорочення або відмова від нових видатків за загальним і спеціальним фондом становитиме близько 25,5 мільярда гривень.

Основні скорочення видатків:

11,2 мільярда гривень – з програми "розвитку ОПК" Мінстратегпрому;

8,6 мільярда гривень – невикористані кошти Мінсоцполітики;

4,5 мільярда гривень – відмова від поповнення Резервного фонду;

1 мільярда гривень – економія коштів у різних міністерствах (Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульт та інші);

662,2 мільярда гривень – з Державної митної служби;

227,8 мільярда гривень – скорочення видатків на утримання органів влади.

Роксолана Підласа Народна депутатка України Ще одна важлива норма "комітетської версії" законопроєкту 11417 – пропонується змінити принцип розподілу "військового ПДФО" на три місяці 2024 року. Зараз лише 25% "військового ПДФО" йде до загального фонду держбюджету, а пропонується збільшити цю частку до 59%, залишивши по спеціальному фонду 41% і скасувавши спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром. Це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11,2 мільярда гривень.

До слова! Доведеться також повернути видатки на обслуговування державного боргу в розмірі +14,9 млрд грн, оскільки в серпні, після реєстрації законопроєкту 11417, 24,5 мільярда гривень було перенаправлено з обслуговування боргу до Резервного фонду Державного бюджету.