Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році

Мінімальна пенсія наступного року залишиться на поточному рівні. Наразі розмір цієї виплати залежить від віку пенсіонера та кількості набраного ним страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Мінімальна пенсія в Україні на 2025 рік:

для всіх непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу, – 2 725 гривень;

для пенсіонерів до 70 років із повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – 2 980 гривень;

для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – 3 240 гривень;

для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) – 3 370 гривень;

для пенсіонерів від 80 років зі страховим стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків – 3 370 гривень.

Зауважте! Згідно з даними Пенсійного фонду України, станом на 1 жовтня 2024 року, 25,79% пенсіонерів отримують пенсію, меншу за 3 000 гривень.