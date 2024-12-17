Какой будет минимальная пенсия в 2025 году
Минимальная пенсия в следующем году останется на текущем уровне. Сейчас размер этой выплаты зависит от возраста пенсионера и количества набранного им страхового стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".
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Минимальная пенсия в Украине на 2025 год:
- для всех неработающих пенсионеров, независимо от стажа, – 2 725 гривен;
- для пенсионеров до 70 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – 2 980 гривен;
- для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – 3 240 гривен;
- для неработающих пенсионеров от 65 лет с полным стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – 3 370 гривен;
- для пенсионеров от 80 лет со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин – 3 370 гривен.
Обратите внимание! Согласно данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября 2024 года, 25,79% пенсионеров получают пенсию, меньше 3 000 гривен.