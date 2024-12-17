Кто сможет получать выплаты ВПЛ в 2025 году

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которым исполнилось 60 лет, но они не имеют права на оформление пенсии, пишет 24 канал со ссылкой на Порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.

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Так денежная помощь назначается на второй шестимесячный период на основании заявления на назначение помощи.

В частности она предоставляется лицам по следующим критериям:

потеряли трудоспособность достигли 60-летнего возраста, но не имеют права на пенсионную выплату или получают государственную социальную помощь в соответствии с законодательством.

Также на помощь имеют право другие лица, утратившие трудоспособность, но не имеют права на пенсионную выплату или получают государственную социальную помощь в соответствии с законодательством, а также лица с инвалидностью III группы.

Таким образом для получения государственной денежной помощи, человек должен:

соответствовать имущественным критериям, предусмотренным в Порядке;

иметь среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье в течение трехмесячного периода, за который учитываются доходы на момент продолжения выплаты помощи, не выше 9 444 гривен.

Обратите внимание! В то же время период перемещения и занятость не учитываются для продолжения выплат.

Какие выплаты получат ВПЛ

Граждане, проживающие в Украине и имеющие статус внутренне перемещенного лица, могут получить следующие выплаты: