Зауважимо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що окрім нього до парламенту надійшли заяви про відставку від міністра юстиції України Дениса Малюськи, а також міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Дивіться також Найближчими днями Верховна Рада проведе кадрові зміни в уряді, – ЗМІ

Як Камишін прокоментував своє звільнення

Написав заяву на звільнення з посади міністра. Готуюсь до закритого звіту перед комітетами економіки й оборони, а також до відкритого звіту у Верховній раді. Продовжу працювати в оборонці, але в іншій ролі,

– написав він.

Нагадаємо, що Олександр Камишін обіймав посаду міністра стратегічних галузей промисловості ще з березня 2023 року, тоді він замінив Павла Рябікіна, який очолював відомство з листопада 2021 року.

Перед цим він очолював правління Укрзалізниці. Від серпня 2021 року компанії, які належали Камишіну, перейшли в незалежне управління. Наразі, як заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк, Камишіна планують підвищити.

Крім того, раніше Ярослав Железняк припускав, що у відставку, окрім вищезазначених міністрів, можуть піти очільник МЗС Дмитро Кулеба та глава Мінінтеграції Ірина Верещук. Однак нардеп акцентував на тому, що рішення не остаточні та можуть змінитися ще декілька разів.