Камышина с должности Минстра стратегпрома, Стефанишину – Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Стрельца – Минприроды и Малюську – из Минюста уволили большинством голосов.

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"Нам нужна новая энергия"

Во время совместной пресс-конференции с ирландским премьером президент Зеленский отметил необходимость "перезагрузки" правительства. Он поблагодарил старую команду министров, и отметил, что "нам нужно сегодня новая энергия". Глава государства заявил, что шаги по перезагрузке правительства направлены только на усиление нашего государства на разных направлениях. Международная политика и дипломатия не исключение.

Я сегодня не могу конкретно сказать, чем будет заниматься конкретный министр. Будут ответы, когда им предложат те, или иные должности. Сейчас говорить об этом рано,

– объяснил Зеленский, что будет дальше с уволенными бывшими чиновниками.

Напомним, что на заседании 4 сентября Рада не смогла проголосовать за отставку Ирины Верещук, Виталия Коваля и Дмитрия Кулебы.