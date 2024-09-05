Давид Арахамія 3 вересня повідомив, що 50% штату буде змінено. Згодом він розповів про засідання фракції "Слуги народу", на якому визначилися з новими обличчями та сформували список очільників міністерств.

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Кого Денис Шмигаль бачить в уряді

Які подання на нових міністрів зробив Денис Шмигаль:

про призначення Стефанішиної Ольги Віталіївни віцепрем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України;

про призначення Кулеби Олексія Володимировича віцепрем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України;

про призначення Коваля Віталія Станіславовича міністром аграрної політики та продовольства України;

про призначення Бідного Матвія Вікторовича міністром молоді та спорту України;

про призначення Гринчук Світлани Василівни міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України;

про призначення Калмикової Наталії Фернандівни міністеркою у справах ветеранів України;

про призначення Сметаніна Германа Володимировича міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;

про призначення Точицького Миколи Станіславовича міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Отже, всі ці кандидатури – зі "списку Арахамії", тобто ті персони, яких розглянули "Слуги народу" на засіданні фракції у присутності Зеленського.