Кто такой Пушилин и что он будет делать на месте Захарченко

Через неделю после того, как в Донецке был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко, так называемая "народная рада ДНР" назначила себе нового "руководителя" – Дениса Пушилина.

В том, кто такой Пушилин и что означает его предназначение для Украины разобрались журналисты сайта 24 канала.

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Кто такой Денис Пушилин?

Начиная с 7 сентября – исполняющий обязанности "главы ДНР", назначен решением так называемой "народной рады ДНР". Долго ли он продержится на этой должности – сказать трудно.

Чем известен Пушилин?

Родился в Макеевке Донецкой области. В 1999-2000 годах проходил службу в рядах Национальной гвардии Украины. Учился в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры на факультете экономики, маркетинга и менеджмента, однако обучение не закончил. С 2011 Пушилин довольно активно работал в скандально известной финансовой пирамиде "МММ", даже засветился в политический партии основателя этой мошеннической аферы Сергея Мавроди. В 2012 от этой партии Пушилин пытался баллотироваться в Верховную Раду по 94-му округу под Киевом, однако не смог набрать даже 1% голосов.

От начала Евромайдана принимал участие в сепаратистских акциях на Донбассе и призвал к "провозглашении независимости Донбасса и присоединении к России. В конце концов, сам себя провозгласил заместителем самопровозглашенного губернатора Донетчины Павла Губарева, который был ранее арестован сотрудниками СБУ, и возглавил донецкий митинг, на котором были выдвинуты требования о проведении референдума наподобие крымского. Митинг завершился захватом Донецкой ОГА. Особым уважением среди других боевиков, несмотря на вымышленную себе громкую должность, не пользовался. В свое время самопровозглашенный "глава" "ЛНР" Валерий Болотов называл Пушилина "трусом" и "сопливым индюком" и обещал его ликвидировать как предателя, как только тот появится на подконтрольной ему территории.

В 2014 году менял одну должность за другой с соответствующим изменением "функциональных обязанностей". В роли так называемого "сопредседателя Народного фронта Новороссии" был ответственным за российскую "гуманитарку" на Донбассе. В роли "постоянного уполномоченного представителя ДНР на переговорах Контактной группы в Минске" преимущественно угрожал украинской стороне возобновлением полномасштабных боевых действий по всей линии соприкосновения". С 2017 года отвечал также за интеграцию Донбасса с Российской Федерацией. По данным СМИ, Пушилин является креатурой ИГРУ и Суркова, на консультации с которым ездил, фактически не скрываясь.

Почему его назначили на должность Захарченко?

Потому что так решили в Москве. Кроме того, в Кремле решили, что "выборы" необходимо провести одновременно на оккупированной Донетчине и Луганщине.

Сейчас озвучиваются три основные версии развития событий. Первая – так проходят игры по распределению сфер влияния между российскими силовиками на оккупированном Донбассе. Вторая – так пытаются заставить Украину выполнить политическую составляющую Минских соглашений. Третья – так Донбасс готовят к возвращению в состав Украины, а для этого нужно изменить руководящий состав российских марионеток в рядах боевиков. Именно поэтому Захарченко, который был представителем условной "партии войны", заменили Пушилиным, который является представителем условной "партии мира", никогда не позиционировал себя как воина, а пытался выдавать себя за политика.

Почему боевики назначили выборы на оккупированных территориях?

Чтобы определить нового главаря пророссийских боевиков. Журналист Денис Казанский в комментарии сайту 24 канала отметил, что эти псевдо "выборы" просто станут "официальным" закреплением Пушилина на этой должности.

Журналист Алексей Мацука также отметил, что одной из версий является попытка обновить формат работы на оккупированных территориях. "В Донецк в результате "выборов" возвращается один из "беглецов", который отсиживается в Москве, селится в Донецке и начинает "вещать" о "гражданским конфликте" и его урегулировании. "Выборы" для него лишь повод заявить о приезде", – сказал он.

Чем это закончится для Украины?

Скорее всего – ничем. Это чисто формальное назначение, которое нужно, чтобы показать, что на оккупированных территориях якобы есть одна конкретная особа, которая как будто представляет так называемые "органы власти" самопровозглашенной "ДНР".

На самом деле, для Пушилина это будет иметь гораздо больше последствий. Уже много кто говорит, что он стал именно той персоной, которая получила не только должность ликвидированного боевика Захарченко, а и стал правопреемником "черной метки". Потому что именно Пушилин может рассказать много интересного о событиях 2013-2014 годов и якобы "спонтанном" плане развертывания "русской весны" на Донбассе. Поэтому Кремль может ради определенных договоренностей разменять Пушилина в любой момент.