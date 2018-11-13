Как Путин хочет использовать псевдовыборы на Донбассе: объяснение Геращенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в легитимизации оккупационных администраций боевиков и выходе из Минского процесса. Кроме того, псевдовыборами боевиков он пытается дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских выборов в 2019 году.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

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"Эти выборы делаются, очевидно, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов", – отметила чиновница.

По ее словам, проведением этих псевдовыборов Путин также пытается легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Зачем Путин это делает именно сейчас? Так именно для того, чтобы выйти из Минского процесса и разорвать его,

– отметила Геращенко.

Первый вице-спикер также напомнила, что мировые санкции против России "привязаны" именно из-за невыполнения Минских соглашений.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, вместе с тем неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.