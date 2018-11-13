08:55
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Как Путин хочет использовать псевдовыборы на Донбассе: объяснение Геращенко

      28 Читати новину українською
      Геращенко озвучила цель Путина в организации псевдовыборов на Донбассе
      Геращенко озвучила цель Путина в организации псевдовыборов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Президент Российской Федерации Владимир Путин заинтересован в легитимизации оккупационных администраций боевиков и выходе из Минского процесса. Кроме того, псевдовыборами боевиков он пытается дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских выборов в 2019 году.

      Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает "Укринформ".

      Читайте также: Оккупанты озвучили результаты выборов: появилась реакция Кремля

      "Эти выборы делаются, очевидно, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов", – отметила чиновница.

      По ее словам, проведением этих псевдовыборов Путин также пытается легитимизировать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

      Зачем Путин это делает именно сейчас? Так именно для того, чтобы выйти из Минского процесса и разорвать его,
      – отметила Геращенко.

      Первый вице-спикер также напомнила, что мировые санкции против России "привязаны" именно из-за невыполнения Минских соглашений.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, вместе с тем неподконтрольные Киеву территории Луганской области возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.

      Теги: Владимир Путин Новости России Украина – Россия Ирина Геращенко Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сегодня , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      сегодня , 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 ноября , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 ноября , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      В центральной части США бушует непогода
       16 апреля , 10:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук