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      Оккупанты озвучили результаты выборов: появилась реакция Кремля

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      В России отреагировали на так называемые результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе
      В России отреагировали на так называемые результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе / Фото из открытых источников

      Помощник президента России Владислав Сурков уже направил поздравление "с победой на выборах" Денису Пушилину и Леониду Пасичнику. Именно их выбрали новыми главарям боевиков на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры в России Алексей Чеснаков, пишет ТАСС.

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      Чеснаков отмечает, что Сурков уже направил свои "поздравления с победой" Пушилину и Пасичнику.

      В поздравлении говорится, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева,
      – заявил он.

      К тому же помощник Путина выразил уверенность, что новоизбранные главари боевиков сделают "все, что от них зависит" для повышения уровня жизни населения и выполнения международных обязательств 2014-2015 годов.

      Напомним, соответственно на организованных боевиками псевдовыборах якобы больше всего голосов получил ставленник из Москвы Денис Пушилин – за него проголосовало 60,85% избирателей. В то же время, на оккупированной Луганщине победил действующий главарь боевиков Леонид Пасечник. За него якобы проголосовало 68,9% избирателей.

      Теги: Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Война на Донбассе Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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