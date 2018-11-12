Окупанти озвучили результати виборів: з'явилася реакція Кремля
Помічник президента Росії Владислав Сурков вже надіслав привітання "з перемогою на виборах" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику. Саме їх обрали новими ватажкам бойовиків на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
Про це повідомив директор Центру політичної кон'юнктури в Росії Олексій Чеснаков, пише ТАСС.
Читайте також: Хто такий Пушилін: що відомо про проросійського бойовика
Чеснаков зазначає, що Сурков вже направив свої "привітання з перемогою" Пушиліну і Пасічнику.
У привітанні йдеться про те, що висока явка показала всьому світу, що на Донбасі живе гордий і розумний народ, який вірить в свої сили, може за себе постояти і рішуче не сприймає тупу політику офіційного Києва,
– заявив він.
До того ж помічник Путіна висловив впевненість, що новообрані ватажки бойовиків зроблять "усе, що від них залежить" для підвищення рівня життя населення та виконання міжнародних зобов`язань 2014-2015 років.
Читайте також: Пасічник переміг на псевдовиборах на Донбасі: що про нього відомо
Нагадаємо, на організованих бойовиками псевдовиборах нібито найбільше голосів отримав ставленик із Москви Денис Пушилін – за нього проголосувало 60,85% виборців. Водночас, на окупованій Луганщині перемогу здобув чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник. За нього нібито проголосувало 68,9% виборців.
ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
-
09:30 12 листУ Меркель та Макрона прокоментували псевдовибори в ОРДЛО
-
-
-
-
-