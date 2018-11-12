У Меркель та Макрона прокоментували псевдовибори в ОРДЛО

Незаконні вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які відбулись 11 листопада, підривають територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це йдеться заяві речника німецького уряду Штеффена Зайберта, опублікованому за підсумками зустрічі Меркель, Макрона та президента Петра Порошенка у Парижі.

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Відтак Франція та Німеччина не визнають фейкові вибори самопроголошених республік.

"Президент Франції та канцлерка підкреслили, що протиправні і незаконні вибори у деяких районах Донецької і Луганської областей, які у неділю були проведені всупереч численним закликам міжнародної спільноти, не відповідають духу Мінських угод і декларації чотирьох глав держав і урядів "нормандського формату", погодженій разом із мінським пакетом заходів у лютому 2015 року", – зазначили у повідомленні.

Глави обох країн переконані, що вибори на Донеччині і Луганщині можуть відбутися виключно згідно з українськими законами і Мінськими домовленостями під наглядом спостерігачів місії ОБСЄ.