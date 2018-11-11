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      "Сміття, а не спостерігачі": Тука розповів цікаву деталь про псевдовибори на Донбасі

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      Тука розповів, хто приїхав спостерігати за псевдовиборами на Донбасі
      Тука розповів, хто приїхав спостерігати за псевдовиборами на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Роль так званих "незалежних спостерігачів" на псевдовиборах в окупованих районах Донецької і Луганської областей виконують або проросійські пропагандисти або маргінальні політики.

      Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука у своєму Facebook.

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      "Вибори". Все йде за сценарієм. Як я і прогнозував, з'явились "міжнародні спостерігачі", завдання яких – "об'єктивне висвітлення волевиявлення народу Донбасу". Як зазначають окупанти, це сміття вони звезли з 22-х країн", – написав Тука.

      Заступник міністра зауважив, що "про якість цього непотребу" свідчать особисті дані деяких з цих так званих спостергачів.

      Один – громадянин Фінляндії, який називає себе "головним редактором міжнародної агенції новин". Точніше – адміністратор сторінки в Інтернеті.
      Інший – громадянин Німеччини – голова об'єднання Лівих сил в муніципалітеті Квакенбургу, містечка з населенням в 12 тисяч осіб. Які "вибори" – такі і "спостерігачі". Або навпаки...
      – наголосив Тука.

      Також, він розповів, що псевдовибори ватажка проросійських бойовиків, це тільки початок підступного плану Москви.

      "Наступний крок – початок кампанії "почути Донбас", "це – вибір народу", "ми повинні почати переговори з обраними представниками народу Донбасу". Першим і головним рупором цього вкиду буде Медведчук. За ним підтягнуться й інші "наші": Мураєви-Рабіновичи-Бойки", – підсумував Тука.

       

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.

      Теги: Новини України Псевдовибори на окупованому Донбасі Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Луганська Новини політики Георгій Тука
      Джерело: 24 Канал
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