"Сміття, а не спостерігачі": Тука розповів цікаву деталь про псевдовибори на Донбасі

Роль так званих "незалежних спостерігачів" на псевдовиборах в окупованих районах Донецької і Луганської областей виконують або проросійські пропагандисти або маргінальні політики.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Георгій Тука у своєму Facebook.

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"Вибори". Все йде за сценарієм. Як я і прогнозував, з'явились "міжнародні спостерігачі", завдання яких – "об'єктивне висвітлення волевиявлення народу Донбасу". Як зазначають окупанти, це сміття вони звезли з 22-х країн", – написав Тука.

Заступник міністра зауважив, що "про якість цього непотребу" свідчать особисті дані деяких з цих так званих спостергачів.

Один – громадянин Фінляндії, який називає себе "головним редактором міжнародної агенції новин". Точніше – адміністратор сторінки в Інтернеті.

Інший – громадянин Німеччини – голова об'єднання Лівих сил в муніципалітеті Квакенбургу, містечка з населенням в 12 тисяч осіб. Які "вибори" – такі і "спостерігачі". Або навпаки...

– наголосив Тука.

Також, він розповів, що псевдовибори ватажка проросійських бойовиків, це тільки початок підступного плану Москви.

"Наступний крок – початок кампанії "почути Донбас", "це – вибір народу", "ми повинні почати переговори з обраними представниками народу Донбасу". Першим і головним рупором цього вкиду буде Медведчук. За ним підтягнуться й інші "наші": Мураєви-Рабіновичи-Бойки", – підсумував Тука.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.



Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.