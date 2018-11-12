У Меркель и Макрона прокомментировали псевдовыборы в ОРДЛО

Незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые состоялись 11 ноября, подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, опубликованном по итогам встречи Меркель, Макрона и президента Петра Порошенко в Париже.

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Потому Франция и Германия не признают фейковые выборы самопровозглашенных республик.

"Президент Франции и канцлер подчеркнули, что противоправные и незаконные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые в воскресенье были проведены вопреки многочисленным призывам международного сообщества, не соответствуют духу Минских соглашений и декларации четырех глав государств и правительств "нормандского формата", согласованной вместе с минским пакетом мер в феврале 2015 года", – отметили в сообщении.

Главы обеих стран убеждены, что выборы на Донетчине и Луганщине могут состояться исключительно согласно украинским законам и Минским договоренностям под наблюдением наблюдателей миссии ОБСЕ.