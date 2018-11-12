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      У Меркель и Макрона прокомментировали псевдовыборы в ОРДЛО

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      Встреча Порошенко, Меркель и Макрона в Париже
      Встреча Порошенко, Меркель и Макрона в Париже / president.gov.ua

      Незаконные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, которые состоялись 11 ноября, подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.

      Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Зайберта, опубликованном по итогам встречи Меркель, Макрона и президента Петра Порошенко в Париже.

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      Потому Франция и Германия не признают фейковые выборы самопровозглашенных республик.

      "Президент Франции и канцлер подчеркнули, что противоправные и незаконные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые в воскресенье были проведены вопреки многочисленным призывам международного сообщества, не соответствуют духу Минских соглашений и декларации четырех глав государств и правительств "нормандского формата", согласованной вместе с минским пакетом мер в феврале 2015 года", – отметили в сообщении.

      Главы обеих стран убеждены, что выборы на Донетчине и Луганщине могут состояться исключительно согласно украинским законам и Минским договоренностям под наблюдением наблюдателей миссии ОБСЕ.

      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ 11 НОЯБРЯ 2018: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости политики Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Ангела Меркель Новости Франции Эммануэль Макрон
      Источник: 24 Канал
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