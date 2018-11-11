Без Путина: Порошенко, Меркель и Макрон провели переговоры в Париже
Президент Украины Петр Порошенко в Париже провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Порошенко Святослав Цеголко.
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Источник: 24 канал
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