Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией не означает личного примирения с российским диктатором. Об этом глава государства рассказал в интервью Politico.

Смотрите также Зеленский обратился к Трампу: давить надо на Путина, а не на меня

Что сказал Зеленский об отношении к Путину и мире?

Зеленский отметил, что пока никаких окончательных договоренностей по мирному соглашению нет, а любые переговоры будут сложными. Он также согласился со словами президента США Дональдом Трампом о том, что между ним и Путиным существует взаимная ненависть.

Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он прав. Не во всем,

– сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что возможный мирный договор не связан с личными чувствами. По его словам, речь идет о юридическом инструменте, который должен остановить войну и позволить людям жить. Глава государства не рассматривает "вопрос дружбы" с российским президентом.

Нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций,

– подчеркнул Зеленский.

Как продвигаются мирные переговоры об окончании войны в Украине?