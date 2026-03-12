Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение с Россией не означает личного примирения с российским диктатором. Об этом глава государства рассказал в интервью Politico.
Что сказал Зеленский об отношении к Путину и мире?
Зеленский отметил, что пока никаких окончательных договоренностей по мирному соглашению нет, а любые переговоры будут сложными. Он также согласился со словами президента США Дональдом Трампом о том, что между ним и Путиным существует взаимная ненависть.
Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом он прав. Не во всем,
– сказал Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что возможный мирный договор не связан с личными чувствами. По его словам, речь идет о юридическом инструменте, который должен остановить войну и позволить людям жить. Глава государства не рассматривает "вопрос дружбы" с российским президентом.
Нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций,
– подчеркнул Зеленский.
Как продвигаются мирные переговоры об окончании войны в Украине?
Вопрос территорий остается самым сложным в достижении мира. Зеленский отметил, что украинцы устали, но не готовы принять ультиматум России о передаче территорий на востоке. Глава государства призвал Дональда Трампа давить на Путина, а не на него.
В то же время Россия не демонстрирует желания заканчивать войну. Пресс-секретарь Кремля Песков отметил якобы успехи российских военных и подчеркнул, что "специальная военная операция" должна завершиться успехом. Однако, по его словам, Россия планирует продолжить переговоры в Стамбуле.
США не теряют надежды закончить войну в Украине как можно быстрее. Стив Уиткофф выразил надежду на начало перелома для мира в Украине. Он сравнил ситуацию с Ближним Востоком, мол, там все устали.