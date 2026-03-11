По словам Пескова, трехсторонняя встреча по урегулированию войны в Украине может состояться в Стамбуле. Об этом представитель Кремля рассказал для российских СМИ.

Песков 11 марта заявил о возможности проведения переговоров в Стамбуле и отметил, что Россия будет продолжать воевать с Украиной.

"Специальная военная операция" продвигается вперед. Она должна идти вперед и завершиться успехом, чтобы подобных "акций" в дальнейшем не было,

– сказал представитель Кремля.

По его словам, вариант проведения переговоров в Абу-Даби пока невозможен из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он также отметил о якобы успехе оккупантов на фронте.

Пресс-секретарь отметил, что российские военные сейчас действуют планомерно, а давление на передовой якобы должно устранить угрозы ударов Сил обороны Украины по России.

Напомним, что 8 марта Дмитрий Песков заявил, что международное право фактически перестало существовать как реальный механизм, и мир оказался в правовом вакууме. Таким мнением он поделился на фоне задержания Николаса Мадуро американскими военными.

