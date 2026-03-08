Об этом он сказал 8 марта в интервью российским медиа.

Как Песков оценивает современное международное право?

К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет,

– подчеркнул Песков.

Песков также отметил, что сейчас сложно определить, каким именно станет новый мировой порядок. По его мнению, пока можно говорить только о различных политических оценках, но не о сложившейся системе международных правил.

Обсуждение темы упадка международного права активизировалось после событий в январе, когда американские военные провели операцию в Каракасе, во время которой был задержан лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Часть экспертов назвала эти действия нарушением международного права.

Комментируя вопрос о стабильности нынешнего мирового порядка, Песков отметил, что человечество уже неоднократно переживало периоды глубоких глобальных кризисов и напряжения.

"Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света", – резюмировал представитель Кремля.

