Об этом он сказал 8 марта в интервью российским медиа.
Смотрите также Трамп легко мог бы это остановить: аналитик сказал, почему США "не замечают" помощи России Ирану
Как Песков оценивает современное международное право?
К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Его фактически больше нет. Де-юре оно есть, но де-факто его больше нет,
– подчеркнул Песков.
Песков также отметил, что сейчас сложно определить, каким именно станет новый мировой порядок. По его мнению, пока можно говорить только о различных политических оценках, но не о сложившейся системе международных правил.
Обсуждение темы упадка международного права активизировалось после событий в январе, когда американские военные провели операцию в Каракасе, во время которой был задержан лидер Венесуэлы Николас Мадуро. Часть экспертов назвала эти действия нарушением международного права.
Комментируя вопрос о стабильности нынешнего мирового порядка, Песков отметил, что человечество уже неоднократно переживало периоды глубоких глобальных кризисов и напряжения.
"Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света", – резюмировал представитель Кремля.
Собирается ли США реагировать на помощь России Ирану?
Дональд Трамп уклонился от комментариев на вопрос о сотрудничестве Ирана и России, не скрывая раздражения.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что любые действия России, которые "не должны происходить", будут "жестко пресечены". Он также заявил, что США не считают это угрозой для своих военных.