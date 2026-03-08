Про це він сказав 8 березня в інтерв’ю російським медіа.

Як Пєсков оцінює сучасне міжнародне право?

На жаль, ми всі позбулися того, що ми називаємо міжнародне право. Я, чесно кажучи, зараз навіть не розумію, як когось закликати дотримуватися норм і принципів міжнародного права. Його фактично більше немає. Де-юре воно є, але де-факто його більше немає,

– наголосив Пєсков.

Пєсков також наголосив, що нині складно визначити, яким саме стане новий світовий порядок. На його думку, поки що можна говорити лише про різні політичні оцінки, але не про сформовану систему міжнародних правил.

Обговорення теми занепаду міжнародного права активізувалося після подій у січні, коли американські військові провели операцію в Каракасі, під час якої було затримано лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Частина експертів назвала ці дії порушенням міжнародного права.

Коментуючи питання про стабільність нинішнього світового порядку, Пєсков зазначив, що людство вже неодноразово переживало періоди глибоких глобальних криз і напруження.

"Ми з вами тоді не жили, тому нам здається, що зараз кінець світу", – резюмував представник Кремля.

