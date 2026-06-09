Мінськ пропонує Заходу нібито вигідну угоду. Білоруський калій може здаватися зручним товаром для американського ринку. Для Вашингтона це може подаватися як прагматичний бізнес, а для Олександра Лукашенка це шанс отримати валюту, часткову легалізацію і нові канали впливу. Про це пише Петро Олещук.

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Тест для санкційної політики Заходу

За цією пропозицією стоїть не тільки Мінськ. Білорусь давно не є самостійним гравцем у стратегічних питаннях. Вона залежить від російського режиму у сфері безпеки, енергетики, фінансів і військової інфраструктури. Тому будь-яка велика угода з режимом Лукашенка фактично стає також угодою з Володимиром Путіним.

По суті, для росіян це спроба вчергове влізти через "санкційне вікно" в обхід "санкційних дверей".

Саме в цьому полягає головна небезпека. Російський режим та його сателіти хочуть показати, що санкції можна обійти через привабливу комерційну пропозицію. Сьогодні це калій. Завтра це можуть бути інші товари, активи або політичні поступки. Якщо Захід погодиться на таку логіку, санкції перестануть бути принциповим інструментом тиску і стануть предметом торгу.

Для Польщі та Литви це особливо небезпечний сигнал. Ці країни добре розуміють, що Білорусь є не нейтральним сусідом, а військово-політичним союзником російського режиму. Її територія вже використовувалася для агресії проти України. Також Мінськ бере участь у гібридному тиску на східний фланг НАТО.

Лукашенко намагається діяти через Вашингтон. Він хоче, щоб тиск на Варшаву і Вільнюс ішов не прямо з Мінська, а з боку США. Це зручна схема для російського та білоруського автократів. Вона дозволяє їм послаблювати єдність Заходу і водночас знімати частину економічного тиску.

Тому питання білоруського калію не є звичайною торговельною темою. Це тест для всієї санкційної політики Заходу. Якщо режим Лукашенка отримає економічну реабілітацію без реальних змін у поведінці, Кремль сприйме це як слабкість.

Європа і США мають діяти обережно. Послаблення санкцій можливе лише після конкретних і перевірених кроків з боку Мінська. І точно не як плата за красиву бізнес-пропозицію. Інакше "бункерний дід" і його білоруський союзник отримають саме те, чого прагнуть. Вони проб'ють чергову велику діру у санкційній стіні.