Об этом Дмитрий Песков сообщил для российских СМИ.

Как в Кремле отреагировали на продление санкций?

Представитель президента Путина 20 февраля заявил, что решение Трампа о продлении санкций для России является "автоматическим решением". Песков добавил, что о результатах переговоров сообщат после завершения всех разговоров.

Это решение фактически является автоматическим – речь идет только о продлении. Дальнейшие шаги будут определять по итогам переговоров после их завершения,

– отметил Песков.

Президент Дональд Трамп продлил действие санкций против России из-за войны в Украине. С 6 марта 2026 года они будут действовать еще год. В Белом доме считают, что российская агрессия представляет угрозу для США.

Что известно о новых санкциях против России?