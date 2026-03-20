Зачем Сербии откладывать санкции?

Об этом сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, пишет Reuters.

Смотрите также "Здесь исторически любят русских": как одна из стран Европы превратилась в сердце пропаганды Кремля

Отсрочка американских санкций дает Белграду больше времени для импорта сырой нефти, что особенно важно сейчас на фоне войны в Иране.

Продление лицензии почти на месяц особенно важно сейчас, когда цены на нефть ежедневно растут,

– отметила Джедович.

Дело в том, что компания NIS управляет единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии. Этот НПЗ, расположен в городе Панчево, недалеко от Белграда. Сейчас он является крупнейшим поставщиком и продавцом топлива во всей стране.

Почему США наложили санкции на NIS?

Однако проблема в том, что компания NIS принадлежит в большинстве российским владельцам:

Российский "Газпром" имеет в собственности около 44,9% акций.

Еще примерно 11,3% акций принадлежат "Газпромнефти",

Зато правительство Сербии владеет лишь 29,9% акций NIS. Остальные принадлежат мелким акционерам и работникам компании.

Поэтому в октябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC США) ввело санкции против NIS в рамках более широких санкций против энергетического сектора России.

После этого единственный НПЗ Сербии, который обеспечивает более 80% внутреннего рынка страны, вынужден был остановить свою работу, пишет Barron's.

Однако США сделали временное исключение из санкций для Сербии. В декабре Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило NIS время до 24 марта для переговоров о продаже долей, принадлежащих российским компаниям.

Важно! В январе 2026 года венгерская энергетическая компания MOL сообщила, что подписала соглашение с российскими компаниями о покупке их долей в NIS. Тогда же отмечалось, что миноритарным акционером сербского предприятия станет компания ADNOC из ОАЭ.

Что надо знать об энергоснабжении Сербии?