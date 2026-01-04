Что известно о подсанкционном НПЗ в Сербии?
Производство возобновят после 36-дневного перерыва. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Сербский нефтеперерабатывающий завод NIS, принадлежащий России, сейчас находится под американскими санкциями.
Однако в среду, 31 декабря, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США предоставило ему временную лицензию на деятельность до 23 января.
Я ожидаю, что первые 85 тысяч тонн сырой нефти прибудут до 15 января... И что НПЗ начнет работать 17 или 18 января, а производство нефтепродуктов начнется 25 или 26 января,
– заявил Вучич.
Напомним, США дали NIS время до 24 марта для проведения переговоров о продаже доли российских владельцев. В общем акциями завода владеют:
- 11,3% – российский "Газпром";
- 44,9% – его нефтяное подразделение "Газпром нефть";
- 29,9% – сербское правительство;
- остальные акции – мелкие акционеры и сотрудники.
Более того, сербское правительство якобы поддерживает переговоры о продаже контрольного пакета акций между его российскими владельцами и венгерской компанией MOL, писало агентство Tanjug.
Напомним, США наложили санкции на NIS в октябре в рамках более широких мер против энергетического сектора России. Они остановили поставки нефти через хорватский трубопровод JANAF, что привело к остановке производства на НПЗ в сербском городе Панчево.
Другие новости о санкциях против россиян:
3 января Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против лиц и компаний, связанных с оборонно-промышленным комплексом России. Речь идет о 95 физических и 70 юридических лиц, а некоторые из позиций учтут в 20-м пакете санкций Евросоюза.
А вот США начали снимать персональные санкции против высокопоставленных россиян. Например, из обновленного списка ограничительных мер Вашингтон убрал Александру Бурико, которая ранее была старшим вице-президентом "Сбербанка" и занимала должность заместителя председателя правления.