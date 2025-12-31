Кого изъяли из санкционного списка США?
Речь идет об Александре Бурико, которая ранее была старшим вице-президентом "Сбербанка" и занимала должность заместителя председателя правления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США.
Под санкции США Бурико попала еще в мае 2022 года. Тогда Вашингтон ввел ограничения в целом против восьми топ-руководителей "Сбербанка".
- Тогда в американском Минфине говорили, что эти "лица и структуры критически важны для способности России вести войну против Украины".
- Введенные против них санкции имели целью ограничить возможности финансового учреждения оказывать поддержку военной машине диктатора Владимира Путина.
Важно! Вместе с тем санкции против "Сбербанка" ввели чуть раньше, в апреле 2022 года. Они остаются в силе до сих пор и включают запрет на любые финансовые операции с компаниями или гражданами США. Активы банка также заморозили.
Почему сняли санкции с Бурико?
Бурико была среди топ-менеджеров и членов совета директоров "Сбербанка", которые покинули его вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет Reuters.
В правительстве США уверяют, что она разорвала связи со "Сбербанком" и доказала, что обстоятельства, из-за которых против нее ввели санкции, больше не действуют.
Поэтому решение о снятии ограничений Минфин принял в рамках стандартной административной процедуры в ответ на ходатайство о пересмотре санкций.
Эффективность санкций заключается не только в возможности их вводить, но и в готовности отменять ограничения в соответствии с законом,
– подчеркнул представитель правительства.
Стоит знать! По данным издания, в декабре 2024 года Бурико подала иск против Министерства финансов США в федеральный суд в Вашингтоне. Она заявила, что разорвала все связи со "Сбербанком" через несколько дней после введения санкций, поэтому ее дальнейшее пребывание в санкционном списке является незаконным. Однако пока рассмотрение дела еще продолжается.
Какие санкции против России ввели США?
В конце октября США объявили о введении нового пакета санкций, направленного против российской нефтегазовой отрасли. Под ограничения попали компании "Роснефть" и "Лукой", а также связанные с ними дочерние структуры. В общем санкционный список пополнили 31 юридическое лицо, среди которых – крупные нефтеперерабатывающие предприятия, в частности Куйбышевский и Туапсинский НПЗ.
В ноябре в Вашингтоне заговорили о подготовке еще более жестких мер, призванных сократить доходы России. Новые санкции могут коснуться союзников, продолжающих торговые отношения с Москвой. О таких намерениях 16 ноября заявил президент США Дональд Трамп, отметив, что республиканцы уже работают над соответствующими законодательными инициативами.
В то же время в Госдепе США признают, что потенциал для введения новых санкций против России почти исчерпан. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что фактически не осталось секторов, которые можно было бы дополнительно ограничить. В связи с этим дальнейший акцент будут делать прежде всего на усилении контроля за соблюдением уже действующих санкций.