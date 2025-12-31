Кого изъяли из санкционного списка США?

Речь идет об Александре Бурико, которая ранее была старшим вице-президентом "Сбербанка" и занимала должность заместителя председателя правления, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов США.

Под санкции США Бурико попала еще в мае 2022 года. Тогда Вашингтон ввел ограничения в целом против восьми топ-руководителей "Сбербанка".

Тогда в американском Минфине говорили, что эти "лица и структуры критически важны для способности России вести войну против Украины".

Введенные против них санкции имели целью ограничить возможности финансового учреждения оказывать поддержку военной машине диктатора Владимира Путина.

Важно! Вместе с тем санкции против "Сбербанка" ввели чуть раньше, в апреле 2022 года. Они остаются в силе до сих пор и включают запрет на любые финансовые операции с компаниями или гражданами США. Активы банка также заморозили.

Почему сняли санкции с Бурико?

Бурико была среди топ-менеджеров и членов совета директоров "Сбербанка", которые покинули его вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, пишет Reuters.

В правительстве США уверяют, что она разорвала связи со "Сбербанком" и доказала, что обстоятельства, из-за которых против нее ввели санкции, больше не действуют.

Поэтому решение о снятии ограничений Минфин принял в рамках стандартной административной процедуры в ответ на ходатайство о пересмотре санкций.

Эффективность санкций заключается не только в возможности их вводить, но и в готовности отменять ограничения в соответствии с законом,

– подчеркнул представитель правительства.

Стоит знать! По данным издания, в декабре 2024 года Бурико подала иск против Министерства финансов США в федеральный суд в Вашингтоне. Она заявила, что разорвала все связи со "Сбербанком" через несколько дней после введения санкций, поэтому ее дальнейшее пребывание в санкционном списке является незаконным. Однако пока рассмотрение дела еще продолжается.

