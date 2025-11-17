Какие санкции готовят в США?
Об этом заявил в воскресенье, 16 ноября, президент США Дональд Трамп, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Глава Белого дома отметил, что республиканцы уже работают над соответствующим санкционным законодательством.
Как вы знаете, это я предложил, поэтому любая страна, которая ведет бизнес с Россией, будет очень серьезно санкционирована,
– подчеркнул Трамп.
Президент также добавил, что в санкционный список могут включить также Иран.
Какие санкции США ввели за торговлю с Россией?
Ранее больше всего от торговли с Россией пострадала Индия, которая покупает у Кремля нефть морским путем. Летом Трамп наказал Нью-Дели за это высокими тарифами на импорт индийских товаров в США. За закупку российского сырья Соединенные Штаты удвоили ставку пошлин, объяснили тогда в Белом доме.
- По указу, ко всем уже действующим тарифам, налогов и сборов добавили 25% пошлины.
- Общая ставка тарифов США на товары из Индии достигла 50% и стала самой высокой среди всех азиатских стран.
Позже Трамп призвал Евросоюз последовать примеру США и также ввести санкции против Индии и Китая за покупку российской нефти. Однако в ЕС отказались от этой инициативы.
А недавно глава Белого дома отметил, что сейчас тарифы для Индии очень высокие из-за российской нефти. Однако США якобы готовы их снизить, поскольку Нью-Дели значительно сократили поставки из Москвы.
Заметим! Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России, покупая у нее нефть и газ на миллиарды долларов. Впрочем, США пока не спешили наказывать за это Пекин. Недавно Трамп объявил, что достиг "невероятного соглашения" по торговле между США и Китаем с лидером КНР Си Цзиньпинем, но при этом вопрос торговли между Пекином и Москвой предпочел не поднимать.
Какие санкции против России ввели США?
США объявили в конце октября о новом пакете ограничений, направленный против российского нефтяного сектора. Под санкции попали компании "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. Всего в список внесено 31 юридическое лицо, среди которых и такие крупные предприятия, как Куйбышевский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы.
Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что, если ситуация потребует дальнейших шагов, Вашингтон готов расширять давление.
В то же время в Государственном департаменте отмечают, что возможности США по новым санкциям против России практически исчерпаны. Госсекретарь Марко Рубио отметил, что "фактически почти не осталось сфер, которые можно было бы дополнительно ограничить". Поэтому дальнейшие усилия будут направлены прежде всего на усиление контроля за выполнением уже действующих санкций.