Які санкції готують у США?

Про це заявив у неділю, 16 листопада, президент США Дональд Трамп, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Глава Білого дому зауважив, що республіканці вже працюють над відповідним санкційним законодавством.

Як ви знаєте, це я запропонував, тож будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде дуже серйозно санкціонована,

– наголосив Трамп.

Президент також додав, що санкційного списку можуть включити також Іран.

Які санкції США запровадили за торгівлю з Росією?

Раніше найбільше від торгівлі з Росією постраждала Індія, яка купує у Кремля нафту морським шляхом. Влітку Трамп покарав Нью-Делі за це високими тарифами на імпорт індійських товарів до США. За закупівлю російської сировини Сполучені Штати подвоїли ставку мит, пояснили тоді у Білому домі.

За указом, до всіх вже чинних тарифів, податків та зборів додали 25% мита.

Загальна ставка тарифів США на товари з Індії сягнула 50% та стала найвищою серед усіх азійських країн.

Пізніше Трамп закликав Євросоюз взяти приклад зі США й також запровадити санкції проти Індії та Китаю за купівлю російської нафти. Проте у ЄС відмовилися від цієї ініціативи.

А нещодавно глава Білого дому зазначив, що зараз тарифи для Індії дуже високі через російську нафту. Проте США нібито готові їх знизити, оскільки Нью-Делі значно скоротили постачання з Москви.

Зауважимо! Китай є одним із найбільшим торгових партнерів Росії, купуючи у неї нафту та газ на мільярди доларів. Втім, США поки не поспішали карати за це Пекін. Нещодавно Трамп оголосив, що досягнув "неймовірної угоди" щодо торгівлі між США та Китаєм із лідером КНР Сі Цзіньпінем, але при цьому питання торгівлі між Пекіном та Москвою волів не підіймати.

