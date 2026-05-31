Про це повідомили в Axios.

Які правки до угоди хоче внести Трамп?

Дональд Трамп прагне укласти мирну угоду з Тегераном та розраховує на її швидке завершення. Проте президент заявив, що хоче посилити низку ключових положень.

Трамп укладе лише таку угоду, яка буде вигідною для США, відповідатиме червоним лініям і гарантуватиме, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї,

– заявив посадовець Білого дому.

Трамп доручив своїй команді переглянути домовленості щодо ядерної програми Ірану. Наразі у мирній угоді зазначено про 60-денні переговори про ядерні зобов'язання Тегерана та можливе послаблення санкцій США, з акцентом на обмеження збагачення урану й утилізацію його запасів.

Також президент США хоче внести зміни у домовленість щодо відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні повідомили, що усі зміни та готову угоду планують отримати до кінця тижня.

Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?

Військові США продовжують рішуче діяти на Близькому Сході. 29 травня американці вдарили по комерційному судну Lian Star під прапором Гамбії в Оманській затоці. За інформацією CENTCOM, екіпаж судна не реагував на численні попередження. Після цього авіація США вдарила по машинному відділенні ракетою AGM-114 Hellfire, що призвело до зупинки судна. Так, суховантаж припинив рух у бік Ірану.

Іранські ЗМІ опублікували неофіційну версію мирної угоди Тегерану з Вашингтоном. У першому пункті зазначено, що США мають зняти військово-морську блокаду з іранських портів. Уряди країн публічно не прокоментували оприлюднений документ. Також було зазначено про важливі дипломатичні зусилля Пакистану, спрямовані на припинення війни.

Іранська влада оголосила про відновлення міжнародного інтернет-доступу після майже трьох місяців масштабних обмежень. Рішення ухвалили на тлі війни, протестів і переходу країни на внутрішню цифрову інфраструктуру. Президент Масуд Пезешкіан наказав відновити доступ до міжнародного інтернету після майже 90-денного блокування мережі.