Про це повідомили в The Guardian.

Що відомо про мирну угоду між США та Іраном?

Іранське агентство Mizan оприлюднило деталі про мирні домовленості та назвало їх "ісламабадською рамковою угодою".

У повідомленні зазначено, що:

США мають зняти військово-морську блокаду з іранських портів;

Іран протягом місяця має відновити стабільний рух торгових суден в Ормузькій протоці, як це було до війни;

Судноплавство регулюватиметься Іраном та Оманом;

США повинні вивести війська з району навколо Ірану;

Угода має бути схвалена у формі резолюції Ради Безпеки ООН.

Уряд США та Ірану публічно не прокоментував оприлюднений документ. Також було зазначено про важливі дипломатичні зусилля Пакистану, спрямовані на припинення війни.

Останні новини про ситуацію на Близькому Сході

Станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Водночас сторони все ще узгоджують формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.

Речник центрального командування США капітан Тім Гокінс заявив, що американські військові були вимушені атакувати катери та ЗРК Ірану з метою оборони та захисту від загрози. За його словами, цілями стали ракетні пускові установки та іранські човни, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон або досягне вигідної угоди з Іраном, або буде змушений діяти "іншими методами". Він наголосив, що США спочатку дадуть шанс дипломатії, перш ніж розглядати альтернативні варіанти.