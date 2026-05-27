Об этом сообщили в The Guardian.
Что известно о мирном соглашении между США и Ираном?
Иранское агентство Mizan обнародовало детали о мирных договоренностях и назвало их "исламабадским рамочным соглашением".
В сообщении указано, что:
- США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов;
- Иран в течение месяца должен восстановить стабильное движение торговых судов в Ормузском проливе, как это было до войны;
- Судоходство будет регулироваться Ираном и Оманом;
- США должны вывести войска из района вокруг Ирана;
- Соглашение должно быть одобрено в форме резолюции Совета Безопасности ООН.
Правительство США и Ирана публично не прокомментировало обнародованный документ. Также было отмечено о важных дипломатических усилиях Пакистана, направленные на прекращение войны.
По состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. В то же время стороны все еще согласовывают формулировки относительно ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.
Представитель центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные были вынуждены атаковать катера и ЗРК Ирана в целях обороны и защиты от угрозы. По его словам, целями стали ракетные пусковые установки и иранские лодки, которые пытались установить мины в Ормузском проливе.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон либо достигнет выгодной сделки с Ираном, или будет вынужден действовать "другими методами". Он подчеркнул, что США сначала дадут шанс дипломатии, прежде чем рассматривать альтернативные варианты.