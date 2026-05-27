Об этом сообщили в The Guardian.

Что известно о мирном соглашении между США и Ираном?

Иранское агентство Mizan обнародовало детали о мирных договоренностях и назвало их "исламабадским рамочным соглашением".

В сообщении указано, что:

США должны снять военно-морскую блокаду с иранских портов;

Иран в течение месяца должен восстановить стабильное движение торговых судов в Ормузском проливе, как это было до войны;

Судоходство будет регулироваться Ираном и Оманом;

США должны вывести войска из района вокруг Ирана;

Соглашение должно быть одобрено в форме резолюции Совета Безопасности ООН.

Правительство США и Ирана публично не прокомментировало обнародованный документ. Также было отмечено о важных дипломатических усилиях Пакистана, направленные на прекращение войны.

По состоянию на 24 мая рамочное соглашение между США и Ираном было готово примерно на 95%. В то же время стороны все еще согласовывают формулировки относительно ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Представитель центрального командования США капитан Тим Хокинс заявил, что американские военные были вынуждены атаковать катера и ЗРК Ирана в целях обороны и защиты от угрозы. По его словам, целями стали ракетные пусковые установки и иранские лодки, которые пытались установить мины в Ормузском проливе.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон либо достигнет выгодной сделки с Ираном, или будет вынужден действовать "другими методами". Он подчеркнул, что США сначала дадут шанс дипломатии, прежде чем рассматривать альтернативные варианты.