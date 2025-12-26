Почему Россия не сможет увеличить производство?

Об этом заявил сам вице-премьер-министр страны-агрессора Александр Новак. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В четверг, 25 декабря, Новак рассказал, что "задержка на несколько лет" в достижении цели возникнет из-за санкций против России.

В то же время чиновник отметил, что строительство заводов по производству СПГ продолжается, а власть, по-прежнему, рассматривает сырье как "один из основных секторов и драйверов развития энергетической отрасли", пишет пропагандистский "Интерфакс".

Напомним, западные страны раундами ввели энергетические санкции, чтобы уменьшить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.

Например, США внесли в черный список все текущие и будущие российские проекты по сжиженному газу, за исключением "Ямал СПГ", возглавляемого ПАО "Новатэк". Кроме того, американцы наложили санкции на флот для перевозки сырья за границу.

Однако в последнее время такие грузы находят спрос в Китае, который не признает западных ограничений. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в азиатскую страну, опередив Австралию.

Интересно! По данным Федеральной службы статистики, за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела почти 30 миллионов тонн СПГ.

Как Россия наращивает экспорт СПГ?