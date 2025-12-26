Почему Россия не сможет увеличить производство?
Об этом заявил сам вице-премьер-министр страны-агрессора Александр Новак. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Мощный взрыв и авария на "Байконуре": что скрывают россияне и смогут ли запускать людей в космос
В четверг, 25 декабря, Новак рассказал, что "задержка на несколько лет" в достижении цели возникнет из-за санкций против России.
В то же время чиновник отметил, что строительство заводов по производству СПГ продолжается, а власть, по-прежнему, рассматривает сырье как "один из основных секторов и драйверов развития энергетической отрасли", пишет пропагандистский "Интерфакс".
Напомним, западные страны раундами ввели энергетические санкции, чтобы уменьшить доходы Кремля, которые финансируют войну в Украине.
Например, США внесли в черный список все текущие и будущие российские проекты по сжиженному газу, за исключением "Ямал СПГ", возглавляемого ПАО "Новатэк". Кроме того, американцы наложили санкции на флот для перевозки сырья за границу.
Однако в последнее время такие грузы находят спрос в Китае, который не признает западных ограничений. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим поставщиком СПГ в азиатскую страну, опередив Австралию.
Интересно! По данным Федеральной службы статистики, за первые 11 месяцев 2025 года Россия произвела почти 30 миллионов тонн СПГ.
Как Россия наращивает экспорт СПГ?
После перерыва "Газпром" возобновляет поставки российского сжиженного газа в Китай. Например, партию с завода "Портовая" на Балтике доставили на терминал Бейхай.
Зато крупнейшая компания страны-агрессора по производству СПГ "Новатэк" пользуется этим терминалом для доставки сырья из другого подсанкционного проекта – Arctic LNG 2.