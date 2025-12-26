Чому Росія не зможе збільшити виробництво?

Про це заявив сам віцепрем'єр-міністр країни-агресорки Олександр Новак. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Потужний вибух і аварія на "Байконурі": що приховують росіяни й чи зможуть запускати людей у космос

У четвер, 25 грудня, Новак розповів, що "затримка на кілька років" у досягненні мети виникне через санкції проти Росії.

Водночас посадовець зауважив, що будівництво заводів з виробництва СПГ триває, а влада, як і раніше, розглядає сировину як "один з основних секторів і драйверів розвитку енергетичної галузі", пише пропагандистський "Інтерфакс".

Нагадаємо, західні країни раундами ввели енергетичні санкції, аби зменшити доходи Кремля, які фінансують війну в Україні.

Наприклад, США внесли до чорного списку всі поточні та майбутні російські проєкти щодо скрапленого газу, за винятком "Ямал СПГ", очолюваного ПАТ "Новатек". Окрім того, американці наклали санкції на флот для перевезення сировини за кордон.

Однак останнім часом такі вантажі знаходять попит у Китаї, який не визнає західних обмежень. Минулого місяця Росія стала найбільшим постачальником СПГ до азіатської країни, випередивши Австралію.

Цікаво! За даними Федеральної служби статистики, за перші 11 місяців 2025 року Росія виробила майже 30 мільйонів тонн СПГ.

Як Росія нарощує експорт СПГ?