Як санкції руйнують економіку Росії?

Про це в етері телемарафону заявив уповноважений Володимира Зеленського з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає 24 Канал. Він також розповів, як працюють комбінації різних типів обмежень.

За словами уповноваженого, таке скорочення абсолютно реальних надходжень до російського бюджету – основний великий результат санкційних обмежень.

Хотілось би швидше, хотілось би більше, але той результат, який є, він теж доволі достойний,

– підкреслив Власюк.

Наприклад, стабільно знижуються нафтогазові доходи країни-агресорки. Якщо в першому кварталі вона заробила понад 40 мільярдів доларів на експорті нафти, то в четвертому кварталі очікується, що це буде не більше, аніж 26 – 27 мільярдів доларів.

Окрім того, багато підприємств російського ВПК перебувають у санкційних списках, які між собою корелюють. "І це теж правильно, коли результату досягають завдяки комбінації різних типів санкційних обмежень", – додав посадовець.

Також він згадав новини про нібито продаж чергової великої партії золото-валютних резервів для Китаю. Ще один трафік санкцій – здорожчання логістики.

Цікаво! За оцінками російських організацій, які досліджують логістику, доставка однакового контейнера з обладнанням із Китаю до порту Роттердама коштує до 2 тисячі євро, тоді як до Росії – близько 6 тисяч євро, тобто приблизно утричі дорожче, що пов'язують із наслідками санкцій.

Водночас Власюк зауважив, що в Росії є десятки нафтових терміналів і тисячі нафтових родовищ, тож вплинути на це іншими способами реально лише в довгостроковій перспективі. Ба більше, у багатьох санкційних пакетах партнерів суттєвий внесок зробила сама Україна.

У середньому в санкційних пакетах наших партнерів 40% – це наша робота, наші пропозиції, наші докази, і це теж така дуже взаємокорисна робота,

– підсумував уповноважений президента.

Нагадаємо, ексклюзивно для 24 Каналу міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін пояснив, що затягування мирних переговорів не "допомагає" Володимиру Путіну, оскільки також впливає на економіку його країни.

Водночас Дональд Трамп добре розуміється на цих аспектах, тож намагатиметься не поспішати, впливаючи на зниження цін на нафту.

