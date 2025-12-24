Що відомо про матеріальне становище росіян?

На цьому тлі ломбарди наростили прибутки. Деталі в середу, 24 грудня, розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає 24 Канал.

Багато росіян перестало відчувати зростання зарплат і доходів, а також уповільнення інфляції. Наприкінці листопада вони стали гірше оцінювати своє матеріальне становище.

Зокрема, банки країни-агресорки стали частіше відмовляти в кредитах на товари в магазинах. Експрес-позики при купівлі в торгових точках схвалюють лише кожному десятому клієнту.

У листопаді частка відмов щодо таких продуктів стала максимальною за рік і наблизилася до 90%,

– йдеться у звіті СЗР.

Цікаво, що майже третина всіх оформлених у 2025 році кредитів припала на останній квартал – це максимальний показник за весь рік. Метою позик стали:

для 25% опитаних росіян – рефінансування старих боргів;

для 19% – ремонт;

для 14% – купівля автомобіля;

для 11% – святкові потреби, як-от подарунки.

Також у Росії зросла популярність опції "оплата частинами" при купівлі новорічних подарунків – нею планує скористатися 31% респондентів, тоді як 18% віддадуть перевагу кредитним карткам. До речі, минулого року спостерігалася протилежна тенденція.

На такому тлі ломбарди країни-агресорки отримали за січень – вересень 9,6 мільярда рублів чистого прибутку.

До слова, фінансові труднощі змушують усе більше росіян брати швидкі позики. За даними Цетробанку, щомісяця кількість людей, які звертаються до мікрофінансових організацій, зростає приблизно на 300 тисяч, передає The Moscow Times.

