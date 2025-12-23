Як збагатилися похоронні компанії в Росії?
Топ-5 лідерів похоронного бізнесу Росії за підсумками 2024 року заробили 14,872 мільярдів рублів виручки, що на 24% більше, ніж роком раніше, пише 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.
Дивіться також "Найгірша ситуація від початку війни": економіка Росії може посипатися вже у 2026 році
- Найбільше столичне бюро "Ритуал" збільшило виторг на 22%, до 5,5 мільярдів рублів.
- Петербурзький "похоронний король" Валерій Ларькін, з яким пов'язані понад три десятки компаній, отримав 5,463 мільярдів рублів виручки – на 21% більше, ніж роком раніше.
- Єкатерингбурзькі бізнесмени Анатолій Глухов і Дмитро Хазов збільшили виторг своїх 8 юросіб на 18%, до 1,433 мільярда рублів.
- А виторг бюро "Центр меморіальних послуг" підскочив на 41%, до 1,268 мільярда рублів.
- Натомість у монополістів похоронного ринку Краснодара Олега Макаревича та Розмика Тазагулова – на 48%, до 1,208 мільярда рублів.
При цьому сам Макаревич 2021 перебуває у розшуку у справі про ухилення від сплати податків. Він мешкає в Австрії, але дистанційно продовжує керувати своїми активами.
Як живуть компаній в інших галузях Росії?
У Росії за рік ліквідовано близько 30 тисяч компаній через банкрутство, реорганізацію та інші причини. Найбільше скорочення юросіб відбулося в Центральному федеральному окрузі, особливо в Москві, де кількість компаній зменшилася на 26 820.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.
38% магазинів одягу в Москві закриті через економічну кризу, що триває, та падіння купівельної спроможності. Нові бренди переходять в онлайн через високі орендні ставки та ризики офлайн-торгівлі.
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.