Как обогатились похоронные компании в России?
Топ-5 лидеров похоронного бизнеса России по итогам 2024 года заработали 14,872 миллиардов рублей выручки, что на 24% больше, чем годом ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Смотрите также "Худшая ситуация с начала войны": экономика России может посыпаться уже в 2026 году
- Крупнейшее столичное бюро "Ритуал" увеличило выручку на 22%, до 5,5 миллиардов рублей.
- Петербургский "похоронный король" Валерий Ларькин, с которым связаны более трех десятков компаний, получил 5,463 миллиардов рублей выручки – на 21% больше, чем годом ранее.
- Екатеринбургские бизнесмены Анатолий Глухов и Дмитрий Хазов увеличили выручку своих 8 юрлиц на 18%, до 1,433 миллиарда рублей.
- А выручка бюро "Центр мемориальных услуг" подскочила на 41%, до 1,268 миллиарда рублей.
- Зато у монополистов похоронного рынка Краснодара Олега Макаревича и Розмика Тазагулова – на 48%, до 1,208 миллиарда рублей.
При этом сам Макаревич 2021 находится в розыске по делу об уклонении от уплаты налогов. Он живет в Австрии, но дистанционно продолжает управлять своими активами.
Как живут компании в других отраслях России?
В России за год ликвидировано около 30 тысяч компаний из-за банкротства, реорганизации и других причин. Наибольшее сокращение юрлиц произошло в Центральном федеральном округе, особенно в Москве, где количество компаний уменьшилось на 26 820.
Пять крупных производителей алкоголя в России уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Все из-за роста акциза, инфляции и повышенных налогов, которые Путин ввел для перекрытия дыры в бюджете. Цены на алкоголь в России вырастут на 10 – 17%.
38% магазинов одежды в Москве закрыты из-за продолжающегося экономического кризиса,, и падения покупательской способности. Новые бренды переходят в онлайн из-за высоких арендных ставок и рисков офлайн-торговли.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.